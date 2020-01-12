إسلام آباد 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم وفاة السلطان قابوس بن سعيد الذي حكم سلطنة عمان 50 عاما، وتنصيب هيثم بن طارق بن تيمور سلطانا جديدا خلفا له.واهتمت بتهديدات قائد الجيش الهندي لباكستان بقدرة قواته على اجتياح الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير للسيطرة على الجزء الخاضع للسيادة الباكستانية من الإقليم.وأشارت إلى تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التي حذر فيها من انعكاس السياسة العدوانية للهند على الأمن الإقليمي.وأخبرت عن اعتراف إيران بإسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بصاروخ بعد تصاعد الضغوط الدولية على طهران.وتناقلت أنباء اندلاع احتجاجات شعبية في إيران احتجاجا على إسقاط الطائرة الأوكرانية ومطالبة المحتجين برحيل الحرس الثوري واستقالة علي خامنئي.وتطرقت إلى تأكيد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي عزم بلاده تخفيف حدة التوتر في المنطقة.وعرجت إلى سيطرة الشلل على النشاط العام في المناطق الشمالية من باكستان بسبب تساقط الثلوج بكثافة مما أدى إلى إغلاق الطرق وانقطاع معظم المدن والبلدات عن شبكة الطرق.وأنبأت عن مقتل جنديين أمريكيين بهجوم نفذته حركة طالبان على موكب عسكري.وتابعت صحف باكستان تطورات الوضع في ليبيا ودعوة ألمانيا وروسيا إلى ضرورة وقف التصعيد.// انتهى //07:16ت م0009