الباحة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح نشطة وتدني في مستوى الرؤية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم.ودعت الأرصاد المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني للتعامل مع مثل هذه الظاهرة.// انتهى //08:59ت م0013