الباحة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة غداً, مهرجان "جنودنا في قلوبنا", وذلك بقرية ذي عين الأثرية بمحافظة المخواة.وأشار مدير إدارة نشاط الطلاب ممثل أندية الحي بالباحة للبنين محمد مهدي إلى أن أندية الحي تنظم هذا المهرجان, الذي يبرز ما يسطره جنودنا البواسل بمختلف القطاعات العسكرية من أعمال بطولية في الحد الجنوبي للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم.وأضاف مهدي أن المهرجان يتضمن ألعاب ومسابقات, ومسرح مفتوح, وعروض سمعية, إضافة إلى مرسم حر, ومعارض ومشاركات, وجوائز وسحوبات, وهدايا قيمة, داعياً الجميع للمشاركة في فعالياته المصاحبة.// انتهى //09:01ت م0014