نجران 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسدعت جامعة نجران، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب، جميع طلابها وطالباتها الراغبين في المشاركة في الأولمبياد الثقافي 2020، والذي سيقام خلال الفترة 15 - 25 جمادي الآخرة المقبل، إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول للحساب الخاص بالطالب أو الطالبة واختيار التقديم على الأولمبياد الثقافي 2020.وأبانت الجامعة أنها تسعى من خلال الأولمبياد إلى اكتشاف المواهب الطلابية وتنميتها، مُشيرةً إلى أن الأولمبياد يشتمل على 13 مجالاً ثقافياً، وسيكون آخر موعد للتسجيل وإرسال المشاركات عبر المنصة هو 1441/6/5ه.// انتهى //09:10ت م0015