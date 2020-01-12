الباحة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسبدأت جامعة الباحة ممثلة في عمادة القبول والتسجيل اليوم، تسجيل جداول الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1441 هـ، من خلال البوابة الإلكترونية.وأوضحت الجامعة أن التسجيل سيستمر خمسة أيام, مؤكدةً ضرورة التقيد بالمواعيد الموضحة لتسجيل المواد الدراسي.وأفادت الجامعة أنه سيتم استقبال طلبات تأجيل الفصل الدراسي الثاني إلكترونياً عن طريق البوابة الإلكترونية، علماً أن هذه الخدمة متاحة حتى يوم الخميس 21 / 5 / 1441 هـ، ولن يتم النظر في أي طلب يقدم يدوياً أو بعد نهاية هذه الفترة.// انتهى //10:15ت م0020