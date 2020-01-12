عرعر 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأعلنت الغرفة التجارية والصناعية بمدينة عرعر، موعد انعقاد الجمعية العمومية في الجلسة الـ 38، وذلك يوم الخميس القادم في مقر الغرفة.وأشارت الغرفة إلى أنه سيتم مناقشة جدول الأعمال للتقرير السنوي لنشاطها والحساب الختامي والميزانية العمومية للسنه المنتهية، إضافة إلى الموازنة التقديرية للسنة المالية 2019م, لافتةً أن المؤسسات الفردية أهمية أن يمثلها الملاك فقط ولا يقبل التوكيل أو التفويض، والشركات ينوب عنها مديرها أو رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب.// انتهى //10:25ت م0021