الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأطلع المشاركين في الرحلة التدريبية الكشفية التي تُنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية حالياً ، بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية أمس، على تجربة بنك الطعام في مدينة أورلاندو، الذي يهتم بحفظ النعمة، وتوزيع الطعام والملابس على الذين لديهم صعوبة في الشراء.وتعرف الدارسين والقادة الكشفيين خلال الزيارة على آلية جمع الأطعمة، والتأكد من جودتها وصلاحيتها ومن ثم وفرزها، وتوزيعها على المؤسسات الغير ربحية، ودور الأيتام والملاجئ، كما تعرفوا على آلية الحصول على المواد الغذائية والملابس والكماليات من المزارعين والمصنعين والبنوك والموزعين، وتجار التجزئة الذين لديهم فائض من الطعام.وأكد قائد الرحلة الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أهمية تلك الزيارة للتعرف على المزيد من الخبرات في ذلك المجال، خاصة وأن جمعية الكشفة لديها العديد من المبادرات في ذلك الجانب، ولديها شراكات مع بعض الجهات المعنية بذلك الشأن، مؤكداً أهمية توعية المجتمع بحفظ النعمة، وجمع الزائد من الطعام وغيره من الاحتياجات وايصالها إلى المحتاجين، إضافة إلى الارتقاء بالعمل الخيري الإنساني وتقديمه بصورة احترافية.// انتهى //10:38ت م0022