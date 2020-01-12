رفحاء 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستواصل بلدية شعبة نصاب بمنطقة الحدود الشمالية تنفيذ أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالمداخل الرئيسية والمجسمات الضوئية بمداخل المدينة، إضافة لإزالة الحشائش والمخلفات بمخطط الربيع، وتحسين وتجميل الأرصفة بالطرق، كما يقوم قسم النظافة بأعمال النظافة بمركز أم رضمة إحدى المراكز التابعة لمدينة الشعبة.يأتي ذلك ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية الهادفة لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري تحت شعار "كذا أحلى"، وضمن خطط البلدية التي تنفذه ضمن نطاقها الإشرافي في إزالة الملوثات البصرية.// انتهى //10:38ت م0023