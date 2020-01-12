القاهرة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسيعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الذي سيلقي كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي، وسيصدر البرلمان قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.وأفاد البرلمان العربي في بيان له اليوم أن الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع سيبحث تطورات الأوضاع في العراق وسيصدر البرلمان العربي قرارًا بشأن ذلك، كما سيصدر عن الجلسة عددًا من القوانين العربية الموحدة والوثائق والرؤى البرلمانية الهامة التي ستناقش في لجان البرلمان العربي وترفع للجلسة العامة للاعتماد، وعلى رأسها وثيقة الأمن المائي العربي، ووثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، والقانون العربي الموحد لحفظ الآثار العربية وحمايتها وقانون النقل في العالم العربي، كما ستصدر رؤية البرلمان العربي لتفعيل السوق العربية المشتركة ورؤية البرلمان للربط الكهربائي العربي.وأضاف البيان أنه ستسبق جلسة البرلمان العربي اجتماعات اللجان الأربع الدائمة يوم الثلاثاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها، وأهمها التطورات السياسية والأمنية في الدول العربية خاصة في وسوريا واليمن ولبنان، ومشروع وثيقة الأمن المائي العربي.وأشار البيان إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ستناقش تقريرًا حول الحالة الاقتصادية في العالم العربي 2019م، فيما ستبحث لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان تقريرًا حول متابعة حالة حقوق الإنسان في العالم العربي 2019م خاصة في فلسطين وما يتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.وأفاد البيان بأن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ستستعرض مشروع وثيقة تطوير التعليم في العالم العربي، وتقرير حول الأوضاع الاجتماعية في العالم العربي 2019م.وأوضح البرلمان العربي في بيانه أن اللجان النوعية ستعقد اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوم الاثنين المقبل، حيث ستعقد لجنة فلسطين اجتماعًا برئاسة رئيس البرلمان العربي لتدارس آخر مستجدات القضية الفلسطينية، كما ستُعقد باقي اللجان المعنية بحقوق الإنسان، والقضايا الاقتصادية، وموضوع الأمن المائي العربي اجتماعاتها في نفس اليوم.// انتهى //11:08ت م0026