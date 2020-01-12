عمّان 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تعزية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ، للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عُمان، بوفاة المغفور له، بإذن الله، السلطان قابوس بن سعيد.ونشرت الصحف تأكيد سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد ، مواصلته السياسة الخارجية القائمة على التعايش السلمي والتعاون الدولي وعدم التدخل في شؤون الدول.وتابعت مقتل 18 مدنياً بينهم ستة أطفال في قصف شنته طائرات حربية سورية استهدف سوق شعبي في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.واهتمت بفشل رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، في نيل ثقة مجلس نواب الشعب.وتطرقت إلى إعلان الحكومة الإيرانية مسؤوليتهم عن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، التي راح ضحيتها 176 شخصاً، وسط تنديد دولي ودعوات لإدانه إيران وتحملها المسؤولية الكاملة عن الحادثة.// انتهى //11:10ت م0027