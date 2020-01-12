لندن 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسنددت الحكومة البريطانية باعتقال السلطات الإيرانية أمس لفترة وجيزة سفير المملكة المتحدة لدى طهران روب ماكير.وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان لها "إن اعتقال سفيرنا في طهران دون مبرر أو تفسير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي, مشيراً إلى أن الحكومة الإيرانية تمر بفترة مفترق طرق يمكنها مواصلة المسيرة نحو العزلة السياسية والاقتصادية ، أو اتخاذ خطوات لتخفيف التوترات والانخراط في طريق دبلوماسي إلى الأمام".// انتهى //11:14ت م0028