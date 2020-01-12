القطيف 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسعرفّ مكتب العمل بمحافظة القطيف أمس من خلال ركن المكتب التعريفي بمهرجان "ربيع العوامية" الزوار بأهم مستجدات وثيقة العمل الحر وأهميتها في تنظيم سوق العمل وتعزيز العمل الحر لأصحاب الهوايات والمواهب، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية لخفض معدلات البطالة، إضافة لما تتمتع به من مزايا ومحفزات لحاملها.وأوضح مدير مكتب العمل بالقطيف عبدالكريم آل طه أن التواجد في مثل هذه الفعاليات يعزز من المشاركة المجتمعية ويعمل على رفع مستوى الوعي للبرامج المقدمة من الوزارة و التي لاقت إقبالًا من مرتاديها، مشيراً إلى أن معالي وزير العمل أطلق مؤخراً المرحلة الثانية من برنامج العمل الحر، التي تميزت بإدراج (123) مهنة متاحة للراغبين بالحصول على هذه الوثيقة باختيار إحدى هذه المهن.// انتهى //11:16ت م0030