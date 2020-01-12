الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسبينت "صحة الرياض" أن مستشفى الرين العام قدم خدماته لعدد 17306 مرضى، راجعوا أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية خلال الـ 3 الأشهر الماضية.وأكدت أن قسم الطوارئ باشر 10688 حالة طارئة متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والباردة، فيما استقبلت العيادات الخارجية 6618 مراجعاً خلال نفس الفترة، فيما قامت الطواقم الطبية في غرفة العمليات بإجراء 29 عملية جراحية، وإجراء 16951 فحصاً مخبرياً وإشعاعياً، حيث قام قسم المختبر بفحص 15613 عينة، بينما قام قسم الأشعة بإجراء 1338 فحصاً إشعاعياً.وأفادت "صحة الرياض" أن مستشفى الرين العام يضم فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدم جميع الخدمات الصحية للمرضى والمراجعين.// انتهى //11:56ت م0044