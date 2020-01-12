المدينة المنورة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسيقدم مشروع هدية المدينة المنورة للزائرين والحجاج التابع لجمعية مستودع المدينة المنورة الخيري الذي انطلقت فكرته عام 1415هـ ، خدمات جليلة لضيوف الرحمن والعمار وزوار طيبة الطيبة والصائمين مرحبين بهم ومثنيين عليهم بهدايا متنوعة التي يكون لها الأثر البالغ في بذل المحبة بين نفوس المسلمين وتأليف قلوبهم ويحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة إلى خدمات متميزة متّوجة بالتطوير والإبداع والكفاءة العالية بإشراف نخبة من محبي الخير احتسابا لوجه الله تعالى .ويقع المشروع بمدخل المدينة في طريق الهجرة الطريق الذي يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث تتوقف الحافلات الناقلة للحجاج والعمار والزوار من وإلى المدينة في هذا المقر لاستلام هدية الحجاج من المتطوعين من العاملين بالمشروع من خلال الصعود للحافلات وتقديم هذه الهدية التي تحتوي على وجبات خفيفة لسد حاجتهم وتخفيف معاناتهم من السفر، حيث تم توزيع 40.449.819 وجبة منذ تأسيس المشروع حتى الآن.ويعمل بالمشروع أكثر من 500 فرد في خدمة الحجاج والزائرين والمعتمرين والصائمين وهم أبناء المدينة المنورة بتعبئة وتجهيز وتوزيع الوجبات والهدايا للقادمين إلى المدينة المنورة والمغادرين منها عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وميناء ينبع الإسلامي وساحات المسجد النبوي والمزارات ومدينة حجاج البر في خيبر ومطار الأمير عبدالمحسن بينبع وخيمة الضيافة على طريق الهجرة، كما يتضمن المشروع عدد من البرامج منها (برنامج هدية المعتمرين، توزيع إفطار صائم، حقيبة إفطار صائم، هدية العيد، الاستقبال والتوديع, تقديم الهدايا النوعية, سقيا الحجاج والزائرين، زيارة المرضى المنومين من الحجاج في المستشفيات).// انتهى //11:56ت م0045