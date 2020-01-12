سياسي / خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من ملك مملكة البحرين
الأحد 1441/5/17 هـ الموافق 2020/01/12 م واس
الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس
تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- ، رسالة من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة، خلال استقبال الملك المفدى له اليوم.
ونقل الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - تحيات وتقدير جلالة ملك مملكة البحرين، فيما حمّله الملك المفدى تحياته وتقديره لجلالته .
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
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12:09ت م
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