الجزائر 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان الأحزاب الجزائرية استعدادها للمشاركة في الحوار الوطني حول صياغة الدستور الجديد للبلاد.وتطرقت الصحف إلى فشل رئيس الحكومة التونسي المكلف الحبيب الجملي في الحصول على ثقة البرلمان التونسي، مخبرة عن بدء الرئيس قيس سعيد في مشاورات مع الطبقة السياسية من أجل تشكيل حكومة ثانية.وتحدثت عن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية بالخطأ، مبرزة تقديم اشتراط الحكومة الأوكرانية تقديم اعتذار رسمي من نظيرتها الإيرانية بالإضافة إلى الالتزام بدفع تعويضات لأهالي الضحايا.وأشارت إلى إعلان وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد سلطاناً جديداً لسلطنة عمان خلفا للسلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية مساء الجمعة.// انتهى //12:22ت م0049