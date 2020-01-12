الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراھيم آل الشيخ في مكتبه بمقر المجلس في الرياض اليوم، معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد.وأكد معالي رئيس مجلس الشورى خلال الاستقبال أهمية التعاون والتواصل بين المجلس وأجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة بما يسهم في وصول مجلس الشورى أثناء دراسته لتقاريرها السنوية إلى القرارات السديدة التي من شأنها دعم تلك الأجهزة والارتقاء بأدائها وما تقدمه من خدمات للمواطنين.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين المجلس والهيئة بما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.// انتهى //13:35ت م0065