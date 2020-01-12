الدمام 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأغلقت بلدية محافظة الخفجي عدداً من محطات الوقود على الطريق الإقليمي وفي المحافظة، وذلك استنادا للائحة محطات الوقود، ومراكز الخدمة والبناء على الأنظمة والتعليمات والتقيد بها.وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد الحميداني؛ أنه نتج خلال الحملة إغلاق جزئي لـ 7 محطات بنسبة 50% من مضخات الوقود، لعدم تطبيقها الأنظمة والتعليمات من خلال تطوير ورفع مستواها، حيث جرى زيارة 32 محطة داخل وخارج المحافظة، والتأكيد عليها بتطبيق لائحة المحطات؛ ومراكز الخدمة الصادرة من وزارة الشئون البلدية والقروية وتركيب شاشة توضيحية توضح أسعار الوقود.// انتهى //13:36ت م0066