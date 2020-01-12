المدينة المنورة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسانطلقت أمس، فعاليات مهرجان أمانة المدينة الرياضي 2020م، في عدد من الأحياء والحدائق والأندية على مدى 3 أسابيع، بمشاركة أكثر من 500 مشارك ومشاركة بالإضافة لمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأندية والفرق الرياضية والجمعيات التطوعية بالمنطقة.وتضمنت فعاليات المهرجان فقرات رياضية متنوعة، تشمل ألعاب ومسابقات فردية وجماعية، تسهم في تنشيط الحركة الرياضية وبث روح التنافس الرياضي بين الفرق المشاركة، وشغل أوقات فراغ الشباب، وتعزيز العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع، إضافة إلى فعاليات إنشادية توعوية تهدف لتعزيز الصحة وأهمية الرياضة.يأتي مهرجان أمانة المدينة الرياضي ‏ضمن برامج الأمانة للمسؤولية المجتمعية تأكيداً على دور أمانة المنطقة في تنظيم الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تُلبي تطلعات فئات المجتمع كافة، في خطوة للمساهمة في تحسين جودة الحياة.// انتهى //13:38ت م0067