المدينة المنورة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستنطلق اليوم مبادرة (من المعين الصافي) التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، ممثلاً بالإدارة النسائية، وتستمر خمسة أيام، حيث تشتمل على عددٍ من المحاضرات، تلقيها عدد من الداعيات في مسجد قباء، بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.ففي يومي الأحد والاثنين تلقي هدى العمري محاضرة بعنوان: (الأصول الستة)، وفي يوم الثلاثاء تلقي جميلة المزيني محاضرة بعنوان: (الحج)، وفي يومي الأربعاء والخميس تختتم الدكتورة بركة الطلحي سلسلة المحاضرات بمحاضرة بعنوان: (منظومة الحائية).يذكر أن المبادرة هي دورة علمية شرعية تقام للنساء في إجازة نصف العام الدراسي في بعض العلوم الشرعية والتربوية والأخلاقية والسلوكية، وتأتي ضمن البرامج العلمية التي ينفذها فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة, بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ وذلك لتكثيف الجهود الدعوية, وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //13:48ت م0068