القاهرة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الرابع عشر للتعاون القطاعي بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، بمشاركة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبوغزالة، ونائب الرئيس التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا " منير ثابت، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة ومؤسسات العمل العربي المشترك.وأوضح مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالجامعة العربية طارق النابلسي، في تصريح اليوم، أن الاجتماع يناقش سبل تنفيذ الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد من خلال تحديد الأدوار الهامة للوكالات المتخصصة بما يعزز جهود الدول العربية الرامية للقضاء على الفقر.وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى الدول التي يوجد بها صراعات وتحديات وموجات إرهاب باعتبارها حالات خاصة لبحث كيفية توجه الدعم خاصة في المناطق الملتهبة، مبينًا أن الاجتماع يهدف إلى مواصلة التعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة ويشمل كل منظمات الأمم المتحدة المتخصصة العاملة بالمنطقة والمنظمات المتخصصة بالجامعة العربية، ووضع خطة لتنفيذ إطار القضاء على الفقر متعدد الأبعاد على المستوى الوطني لكل دولة عربية ومن ثم على المستوى الإقليمي.ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرار القمة العربية التنموية الرابعة "بيروت 2019" باعتماد الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، ومواصلة التعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة.// انتهى //13:52ت م0069