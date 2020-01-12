رفحاء 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسوزع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة طلعة التمياط بمنطقة الحدود الشمالية 362 حقيبة كسوة للشتاء، و 425 كتاباً دعوياً ، و80 مصحفاً، و ‏143 مطوية دعوية، إضافة إلى 39 كرتونًا من التمور.يأتي ذلك ضمن الجولات الدعوية التي قام بها مع مطلع العام الميلادي الجديد 2020م في المناطق الرَّعْيِيَّة النائية لرعاة الإبل والأغنام، وذلك في إطار التزامه بنشر قيم الدعوة والتكافل في المجتمع والإسهام في تخفيف معاناتهم.// انتهى //13:54ت م0070