المدينة المنورة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة، ممثلاً بالإدارة النسائية، ملتقى "صغارنا في رياض السنة" للأطفال، الذي تنطلق فعالياته اليوم ، ويستمر لمدة خمسة أيام، في مسجد قباء من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء.ويهدف الملتقى إلى غرس القيم الدينية والأخلاقية في نفوس الناشئة، من خلال تبسيط علم العقيدة والآدب الإسلامية بالرسم والتلوين والحفظ، ويستهدف الفئة العمرية من 4 سنوات، وحتى 12 سنة.ويأتي هذا الملتقى في إطار البرامج والمناشط التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف مناطق المملكة؛ لنشر العلم النافع من خلال مشاركة الداعيات المؤهلات لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //13:56ت م0071