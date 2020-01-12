فرسان 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسبرزت جزيرة فرسان كوجهة سياحية خلال إجازة منتصف العام الدراسي الحالي ، حيث تدفق مئات الزوار للجزيرة ، مستمتعين بما تمتاز به من جمال الطبيعة والشواطئ الرملية ، وتميزها بالنزهات البحرية والغوص وصيد الأسماك ، فضلا عن أجوائها المعتدلة والمحفزة للسياحة خلال الوقت الحالي من كل عام .وتعد قرية القصار الأثرية أحد المعالم السياحية البارزة بجزيرة فرسان ، حيث تحظى باهتمام زوار الجزيرة الذين يطالعون خلال جولاتهم بالقرية منازلها الأثرية والمقهى الشعبي والمعروضات التراثية ، ويستمتعون بمناظر أشجار النخيل المحيطة بالقرية.كما تحظى غابة القندل وأشجار المانجروف بزيارات يومية من قاصدي جزيرة فرسان ، لما تمتاز به من مواقع سياحية جميلة ، تنشط بها النزهات البحرية اليومية ، إلى جانب زيارات لكثير من المواقع السياحية مثل محمية الغزلان ومنتزه الدانة ومنتزه الحصيص ، والجسر الرابط بين جزيرة فرسان وقراها .ولا يفوت الزائرين لفرسان فرصة زيارة المواقع الأثرية بالجزيرة مثل بيت الرفاعي التاريخي وجامع النجدي الأثري والقلعة الرومانية ، وغيرها من المواقع الأثرية .وواكبت محافظة فرسان وكافة الجهات الحكومية والخدماتية بالمحافظة تدفق الزوار خلال الموسم السياحي الحالي مع اعتدال الأجواء ، من خلال تسخير كافة الجهود لاستقطاب مزيد من السواح والزوار بتجهيز كافة المرافق العامة والحدائق والطرق.// انتهى //13:58ت م0072