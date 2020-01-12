لندن 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسقامت قوات النظام السوري بخرقوقات متكررة خلال الساعات الأولى لوقف إطلاق النار في إدلب.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم أن حالة من الهدوء الحذر تسود المنطقة في المجمل، إلا أن قوات النظام السوري عمدت إلى خرق الهدوء عبر استهدافها بالقذائف الصاروخية لمدينة معرة النعمان وقرية معرشمشة و كفرباسين ومعرشورين وتقانة وتلمنس بريف إدلب، وذلك بشكل متقطع بعد منتصف الليل وصباح اليوم.يأتي هذا بعد إعلان قوات النظام تجهيز ثلاثة معابر لخروج المدنيين من إدلب نحو مناطق سيطرتها، وتوزعت الممرات على مدينة الهبيط جنوب إدلب، وأبو الظهور شرق إدلب، والحاضر في ريف حلب الجنوبي.// انتهى //13:59ت م0074