حفر الباطن 17 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسافتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، فعاليات الملتقى الأول للسمع، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر بن راشد الصافي، وذلك بمقر مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.وفور وصول سموه مقر الحفل، دشن المجسم الخاص بالملتقى إيذانا بافتتاح الملتقى، ثم تجول على أرجاء المعرض المصاحب للفعاليات، مستمعا لشرح عن أركان الجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الملتقى.بعد ذلك بدأ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى الصافي كلمة، رحب من خلالها بسمو محافظ حفر الباطن على رعايته للملتقى الأول لمرضى زراعة القوقعة، مبينا أن الملتقى يهدف إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتعريفهم بأهمية الفحص والوقاية من فقدان السمع والحد من التأثيرات الناجمة عنه، مشيرا إلى أن صحة حفر الباطن ستبدأ العمل على زراعة القوقعة للمرضى في مستشفى حفر الباطن المركزي خلال الأسابيع القادمة على يد نخبة من الشباب السعودي من أبناء هذه المحافظة.عقب ذلك قدم استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور أحمد الظفيري، عرضا تعريفياً عن فقدان السمع وزراعة القوقعة الالكترونية للمرضى وطرق التأهيل في التخاطب.ثم شاهد الجميع فيلماً تعريفيا عن قصص نجاح لعدد من المرضى ممن أجريت لهم زراعة القوقعة من فئات عمرية مختلفة.بعد ذلك ألقى سمو محافظ حفر الباطن كلمة، أعرب من خلالها عن سعادته في افتتاح الملتقى الأول لمرضى زراعة القوقعة وما وصلت إليه الخدمات الصحية بالمحافظة من تطور وتميز من خلال المؤشرات على مستوى وزارة الصحة، مثمنا لمعالي وزير الصحة والمسؤولين في الوزارة على دعمهم لإيجاد كافة المراكز المتخصصة في المحافظة وتذليل جميع الصعوبات والمعاناة عن أهالي المحافظة، مشيرا إلى أن المحافظة تعمل على تحفيز القطاع الخاص وجذب استثمارات صحية واستحداث مدن طبية انطلاقا من ما تقدمة الدولة من تسهيلات للمستثمرين لمشاركة القطاع الحكومي في تقديم الخدمات الصحية.وفي ختام الحفل، كرم سموه عدداً من المشاركين في الملتقى والجهات الراعية لهذه المناسبة.// انتهى//14:20ت م0075