اجتماعي / مهرجان صبيا الشتوي للتسوق والترفيه يواصل فعالياته
الأحد 1441/5/17 هـ الموافق 2020/01/12 م واس
صبيا 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس
يواصل مهرجان محافظة صبيا الشتوي للتسوق والترفيه تقديم فعالياته بساحة بلدية بالمحافظة ، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار من مختلف محافظات منطقة جازان, للاستمتاع بالبرامج الترفيهية المختلفة التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.
ويضم المهرجان بين جنباته العديد من وسائل الجذب والترفيه ، كالبوفيهات والمقاهي المصغرة التي تقدم خدمات المأكولات والمشروبات الساخنة والعصائر بجميع أنواعها , وخيمة تسوق متكاملة تحتوي على العديد من المحلات التجارية من ملابس ومستلزمات نسائية ورجالية وغيرها ، وعروض مسرحية وألعاب ترفيهية .
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14:23ت م
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