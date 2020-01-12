صبيا 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسيواصل مهرجان محافظة صبيا الشتوي للتسوق والترفيه تقديم فعالياته بساحة بلدية بالمحافظة ، وسط حضور كثيف من الأهالي والزوار من مختلف محافظات منطقة جازان, للاستمتاع بالبرامج الترفيهية المختلفة التي تتناسب مع جميع الفئات العمرية.ويضم المهرجان بين جنباته العديد من وسائل الجذب والترفيه ، كالبوفيهات والمقاهي المصغرة التي تقدم خدمات المأكولات والمشروبات الساخنة والعصائر بجميع أنواعها , وخيمة تسوق متكاملة تحتوي على العديد من المحلات التجارية من ملابس ومستلزمات نسائية ورجالية وغيرها ، وعروض مسرحية وألعاب ترفيهية .// انتهى //14:23ت م0077