بريدة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسيزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, غدًا، مهرجان الغضا للثقافة والفنون الثامن عشر؛ للاطلاع على فعالياته وبرامجه وأنشطته, والمقام بتنظيم لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة بقرية الغضا بمحافظة عنيزة بمشاركة 17 جهة حكومية وعدد من المؤسسات الأهلية والخاصة.وسيطّلع سموه خلال زيارته على أكثر من 62 فعالية، ترويحية وترفيهية ورياضية وثقافيه، بمشاركة عدد من الأجنحة لمناطق المملكة ودولية, التي تحاكي التراث ويقدمها الحرفيون والحرفيات وما تتضمنه من مشغولات ومصنوعات أثرية ومنتجات وطنية.من جانبه قدم محافظ عنيزة، رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته وزيارته, مبيناً على أن زيارة سموه خير حافز للجميع, مشيراً على أن المهرجان يعد أحد العلامات الفارقة على خارطة السياحة البيئية والشتوية, مثنياً على المشاركة الفعالة للجهات الحكومية بالمهرجان وجهود فريق العمل والذي روعي فيه فعاليات تكاملية وتوعوية وتثقيفية بقالب هادف ومفيد ومتنوع يواكب تطلعات واهتمام طبقات المجتمع.// انتهى //15:28ت م0112