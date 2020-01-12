جدة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأطلقت الشركة السعودية للكهرباء اليوم، مبادرة حديقة الحرف العربي (من أ إلى ي)، في ملتقى مكة الثقافي "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، الذي ينظم في الواجهة البحرية بجدة.وتتضمن هذه المبادرة التي تستمر 6 أيام، مجموعة من الفعاليات المميزة تتمثل في: تصميم مجسمات للحروف العربية من حرف الألف إلى الياء تضاء مساءً بشكل آلي بالطاقة الشمسية، حيث نفذت على مساحة بصرية في الحديقة الثقافية، كما سيكون هناك خلفية للحرف ومساحة كافية ليتمكن كل زائر من التقاط الصور التذكارية مع حرف اسمه أو من يحب، مع تقديم هدايا للأطفال والضيوف.وتتضمن الفعاليات أيضاً، معرضا مصغرا يحكي مبادرات الشركة في ملتقى مكة الثقافي الرابع، وكذلك المقهى الثقافي الذي يقدم المشروبات مجاناً لمن يتحدث اللغة العربية بطلاقة، كما يستضيف عدداً من الأدباء والمثقفين في أمسيات ثقافية.// انتهى //15:29ت م0113