الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسبدأت الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الرياض بتقديم خِدماتها للرجال في الديوان الملكي بمدينة الرياض ولمدة أربعة أيام, وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة تُعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //15:34ت م0119