ابوظبي 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واساختتمت اليوم أعمال الدورة العاشرة للجمعية العامة بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) في عاصمة دولة الامارات العربية الشقيقة أبوظبي، وترأس وفد المملكة معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان.وشارك في أعمال هذه الدورة وفود من 161 دولة والعديد من المنظمات الدولية والجهات ذات العلاقة، كما لأكدت الجمعية العمومية العاشرة على مدار يومين على أهمية زيادة وتطوير الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة ومضاعفة المشاريع في كافة بلدان العالم بما يؤدي إلى تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة خاصة مع انخفاض تكلفة مستلزمات تصنيع ادوات الطاقة المتجددة بشكل كبير وخصوصاً الطاقة الشمسية، حيث تحظى مصادر الطاقة المتجددة حالياً بقبول متزايد على مختلف الأصعدة، مما يستدعي تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة وتوسيع نطاقه بغرض الحد من الانبعاثات الكربونية والإسهام في الارتقاء بمستوى نوعية المعيشة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأهداف التطويرية، وضمان مستقبل مزدهر وبيئة نظيفة. ويتطلب العمل على تطوير المنظومة الجديدة لقطاع الطاقة تسريع وتيرة الجهود القائمة حالياً في العديد من دول العالم لتلافي تبعات الانبعاثات الكربونية على البيئة.وتأسست (ايرينا) في 26 يناير 2009م، ويقع مقر الأمانة العامة للوكالة في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وانضمت لعضويتها حتى الآن (161) دولة و (22) دولة في طور الانضمام، حيث تسعى الوكالة إلى أن تصبح القوة الدافعة الرئيسية في تشجيع الدول على التحول السريع نحو الاستخدام الواسع والمستدام للطاقة المتجددة على نطاق عالمي حيث تهدف (إيرينا) إلى تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شتى أنحاء العالم.الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، تسعى في ضوء رؤيتها 2030م بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , لإدخال مصادر بديلة للطاقة ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الجيوحرارية وتحويل النفايات إلى طاقة، حيث قامت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالعديد من الخطوات في هذا المجال ومنها تأسيس المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة والذي تساهم فيه الجهات ذات العلاقة، علماً ان خدمات المركز متوفرة للمستفيدين في القطاع من خلال بوابة اطلس مصادر الطاقة المتجددة http://rratlas.energy.gov.sa، كما أن المدينة تعمل على مجموعة من المبادرات الاخرى التي تساهم في تحقيق اهداف المملكة في مجال الطاقة المتجددة، ومن ذلك توطين واستثمار تقنيات الطاقة المتجددة بمختلف انواعها وتطبيقاتها، ومنها تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية المركزة وطاقة الرياح.ويحظى تطوير الكوادر البشرية المطلوبة للقطاع باهتمام لا يقل عن تحقيق اهداف المملكة لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك لتحقيق تطلعات واحتياجات القطاع من الكوادر الوطنية ذات الكفاءة والقدرات المطلوبة، تحقيقاً لأهداف رؤية الوطن 2030 .// انتهى //15:49ت م0122