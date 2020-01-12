المدينة المنورة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستشهد أندية مدارس الحي الترفيهية التعليمية بتعليم المدينة المنورة حراكاً منذ بداية عطلة منتصف العام للطلاب والطالبات ، وتوزعت الفعاليات الترفيهية والدورات الصحية والعلمية ، فيما أسهمت إبداعات أندية الحي في جذب عدد كبير من الطلاب والطالبات وأسرهم إضافة إلى زوار المدينة المنورة القادمين من المناطق والمحافظات المختلفة.وأوضح مدير التعليم بمنطقة المدينة المنورة ناصر بن عبدالله العبدالكريم رئيس الفريق التنفيذي للأندية، أن هذه المهرجانات تعد قناة التواصل مع أنديه الحي الترفيهية التعليمية والأطلاع على ما تقدمه لأبنائنا الطلاب والطالبات من فعاليات ومناشط تربوية من شأنها تنمية ميولهم واتجاهاتهم سعيًا لترسيخ رؤية المملكة2030 ونشر قيم جودة الحياة واستغلال الطاقات في أوقات الفراغ بما يفيدهم في حياتهم مشدداً على دور الأندية الرئيس في كونها حاضنة وطنية تربوية لتعزيز القيم والسلوك النبيلة التي نسعى لغرزها في نفوس الناشئة لاسيما في ظل ما تجده أندية مدارس الحي من دعم سخي من قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- ومتابعة حثيثة من معالي وزير التعليم.من جهته ذكر ممثل الأندية بإدارة البنين عبدالله الزهراني، أن المهرجان الذي انطلق مع بداية عطلة منتصف العام ستشارك فيه جميع الأندية البنين والبنات ويشمل فعاليات وأنشطة جاذبة لكافة فئات المجتمع تتم في إطار ثقافي واجتماعي وفني ورياضي لنشر المعرفة وتعزيز القيم ومد جسور التواصل بين الأندية والمجتمع ، مشيرًا إلى أن هناك مشاركات مميزة لأبنائنا من ذوي الإعاقة مع أقرانهم في كافة الأنشطة والفعاليات.// انتهى //16:20ت م0148