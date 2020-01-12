عينزة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسجذبت مواويل بحارة الشرقية زوار مهرجان الغضا بمحافظة عنيزة، حيث جهزت اللجنة المنظمة قارب صيدٍ بكامل عتاده من عدة الصيد ومستلزماته، في موقع فريد وغير معتاد للقوارب والسفن بين الرمال وأشجار الغضا، وردد النهام صالح العبيد المواويل كما يرددها بحارة الخليج العربي أثناء صيدهم .وتهاتف الزوار على الموقع لالتقاط الصور التذكارية مع ما وصف بأنه قارب في بحر رمال الغضا الذهبية .وتعد مشاركة المنطقة الشرقية في مهرجان الغضا للثقافة والفنون مميزة كونها تعكس حياة جزء مختلف تمامًا عن الطبيعة النجدية، ونقل جزء من طبيعة وحياة أحد أركان هذا الوطن الغالي .ويتميز جناح المنطقة الشرقية بمعرض متكامل للصيد البحري صمم على هيئة قارب صيد بكامل مستلزماته، إلى جانب عدد من المعارض المصاحبة للجناح تمثلت بالصناعة الحرفية اليدوية لعدد من الأواني والمشغولات اليدوية والملابس والمستلزمات الحياتية المختلفة، إلى جانب معارض للأغذية والأكلات الشعبية والعامة التي تشتهر بها المنطقة الشرقية بمختلف مدنها وقراها .// انتهى //16:39ت م0150