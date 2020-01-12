القاهرة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأدان الاتحاد العام للصحفيين العرب حادث اغتيال صحفيين عراقيين اثنين في محافظة البصرة، أثناء قيامهما بتغطية المظاهرات التي يشهدها العراق حاليًا.وأوضح الاتحاد، في بيان اليوم، أن عملية اغتيال الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي، تأتي ضمن مسلسل استهداف الصحفيين والإعلاميين، مطالبًا أجهزة الأمن العراقية بالكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة، وتوفير الحماية اللازمة للصحفيين والمؤسسات الإعلامية بالعراق.// انتهى //16:40ت م0151