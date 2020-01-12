الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واساستقبل دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي , بمقر إقامته في الرياض اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية .وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة لمستجدات القضايا الإقليمية والدولية.حضر الاستقبال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 الأستاذ محمد بن مزيد التويجري - الوزير المرافق، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، كما حضره من الجانب الياباني الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.// انتهى //16:43ت م0154