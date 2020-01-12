الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، معالي وزير خارجية مملكة تايلند دون برامودويناي والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بإلاضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاستقبال ، وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.// انتهى //16:45ت م0155