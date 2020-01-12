الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، المبعوث الأمريكي الخاص للمشاركة السورية جيمس جيفري والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأزمة السورية والجهود المبذولة حيالها.حضر الاستقبال معالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر بن سبهان السبهان.// انتهى //16:46ت م0156