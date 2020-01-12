عام / إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية
الأحد 1441/5/17 هـ الموافق 2020/01/12 م واس
الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للكادر النسائي على رتبة (جندي).
وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.
// انتهى //
16:55ت م
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