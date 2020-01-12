الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي للمديرية العامة لكلية الملك فهد الأمنية للكادر النسائي على رتبة (جندي).وأوضحت أنه يمكن معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) على الرابط التالي www.jobs.sa.// انتهى //16:55ت م0157