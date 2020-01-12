عام / إعلان نتائج القبول النهائي للكادر النسائي لوكالة الأحول المدنية على رتبة (جندي أول - جندي)
الأحد 1441/5/17 هـ الموافق 2020/01/12 م واس
الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واس
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لوكالة الأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة (جندي أول - جندي).
ودعت إلى معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) من خلال الرابط التالي www.jobs.sa.
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16:58ت م
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