الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسأعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول النهائي لوكالة الأحوال المدنية للكادر النسائي على رتبة (جندي أول - جندي).ودعت إلى معرفة نتيجة القبول النهائي وطلبات إجراءات القبول عبر بوابة (أبشر - التوظيف) من خلال الرابط التالي www.jobs.sa.// انتهى //16:58ت م0158