الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية في منطقة الجوف بتقديم خِدماتها في أربعة مواقع ، وذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك" المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مقر قوة الطوارئ بمدينة سكاكا لمدة يومين, فيما تتواجد الوحدة المتنقلة يوم الثلاثاء لتقديم الخدمة في مقر الادارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف بمدينة سكاكا , ويوم الأربعاء في مقر مركز قوى الأمن بمدينة سكاكا لمدة يوم, وتختتم الوحدة المتنقلة يوم الخميس زيارتها بتقديم الخدمة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف لمدة يوم واحد.وتقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية للمستفيدين خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".مما يذكر؛ أن الخدمات المتنقلة تعد أحد أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة من الخدمات المتنقلة.// انتهى //17:14ت م0159