الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستنطلق صباح الخميس المقبل مسابقة الهجيج التي تقام لأول مرة ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، وذلك خارج موقع المهرجان وتحديداً في خبة الكناسية 170 كلم شمال شرقي الرياض، بمشاركة كل الألوان بمعدل 15 ناقة بدون رحول.وتخضع الإبل المشاركة إلى الفحص الطبي للتأكد من عدم تعرضها إلى صعق كهربائي أثناء سير المسابقة، وسيتم إدخال الإبل يوم الأربعاء وفق شروط المسابقة التي تمنع تواجد ملاك الإبل قبل الانطلاق بيوم واحد لمنع العبث بالإبل أو منحها أي منشطات محظورة لضمان أحقية المتوجين بالمراكز الأولى.كما جرى إعداد ميدان خاص يبلغ طوله حوالي 20 كلم وصمم بعد دراسة متعمقة مع المختصين ليتناسب مع نوعية المسابقة، حيث جُهزت له الحواجز الترابية (العقم) من الجهتين وذلك للمحافظة على الإبل المشاركة، ومنع دخول السيارات إلى ميدان المسابقة، مع ترقيم الإبل برقم موحد لكل مالك، وجاري العمل على تجهيز الشبوك من قِبل المُلاك في نقطة الانطلاق، وسيتولى المهرجان تجهيز الشبوك في نقطة النهاية لاختيار الـ15 الأوائل، وتُمنح الجوائز للعشر الأوائل.وشدد النادي على منع استخدام الجنايب والقلائد أو أي غطاء على الإبل، إضافة إلى عدم وضع رول ساتر على الشبك قبل الانطلاق، والسماح بوجود راعٍ واحد فقط مع الإبل المشاركة.وفي خبة الكناسية، جرى تجهيز خيمة وبيت شعر للمُلاك ومراقبيهم مع إعداد ضيافة في الصباح، كما سيكون هناك حفل تراثي مصاحب، بتواجد جميع لجان المهرجان من تنظيمية وإعلامية وأمنية.// انتهى //17:15ت م0160