الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستوج عمير فهد شنار القحطاني ببيرق المؤسس للون الوضح عقب حصوله على المركز الأول اليوم الأحد في ختام منافسات (جمل) بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام حالياً بالصياهد.وشهدت المسابقة تنافسا مثيرا بين 11 منقية شاركت في فئة 100 بيرق المؤسس، وحصل حمد راجح فهيد العجمي على المركز الثاني، وجاء سالم عبدالله مطر البقمي في المركز الثالث، والكويتي محمد ناصر علي الشهري في المركز الرابع وفراج محمد فراج الدهيمان السبيعي في المركز الخامس.وكانت مسابقات الوضح أنطلقت أمس الأول الجمعة من خلال منافسات شلفا ولي العهد، وأقيمت السبت منافسات سيف الملك، وشهدت منافسات اليوم حضوراً جماهيرياً كبيراً حضر منذ وقت مبكر لمساندة الملاك المشاركين.والفائزون في فئة جمل 100 (بيرق المؤسس – وضح)1- عمير فهد شنار القحطاني2- حمد راجح فهيد العجمي3- سالم عبدالله مطر البقمي4- الكويتي محمد ناصر علي الشهري5- فراج محمد فراج الدهيمان السبيعي6- عريمان محسن مسلم الدوسري7- سمير زهيان فهد المطيري8- خالد فهد بن حجنه العتيبي9- عادل عيد خلف الشمري10- ظافر عوض عوض القحطاني// انتهى //17:24ت م0162