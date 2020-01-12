القاهرة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسدفعت عمليات شراء قوية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية بمؤشرات البورصة المصرية للارتفاع الجماعي لدى إغلاق تعاملاتها اليوم.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7ر3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 6ر699 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 8ر2 مليار جنيه.وارتفع مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 53ر0 في المئة لينهي التعاملات عند مستوى 57ر13802 نقطة، كما زاد مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 73ر0 في المئة ليغلق عند مستوى 22ر526 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 61ر0 في المئة ليسجل 48ر1371 نقطة.// انتهى //17:52ت م0171