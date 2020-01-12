محايل 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسنظمت لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحافظة المجاردة أمس, مهرجان العرضة الجنوبية الأول, بحضور المحافظ سعيد علي بن دلبوح، بقرية ربوع بلادي الذي يقام ضمن برامج وفعاليات مهرجان المجاردة "شتانا غير".وشهدت الأمسية مشاركة عدد من شعراء العرضة الجنوبية يتقدمهم صالح بن عزيز القرني ومحمد بن حوقان المالكي وعلي الخراشي وعلي العبسي وبمشاركة الشاعر صالح العمري وأحمد معيض الشهري وبمشاركة فرقة سيوف المجاردة, فيما انطلقت الأمسية بلون المدقال ثم ألقي عدد من القصائد النبطية .// انتهى //17:53ت م0172