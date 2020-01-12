القطيف 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستنظم جماعة الخط العربي التابعة للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف ، يوم الأربعاء المقبل ورشة عمل بعنوان "آفاق الزخرفة الإسلامية", وذلك بقاعة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقطيف.وتتناول الورشة التي يقدمها الفنان زهير مزعل، عدة محاور حول : مدارس وأقسام الزخرفة الإسلامية، وقواعد وأسس الزخرفة الإسلامية، وأنماط الزخرفة الإسلامية، وترابط الخط العربي والزخرفة الإسلامية، وتطبيق عملي لمراحل الزخرفة الإسلامية.يذكر أن الورشة ستقام الفترة المسائية من الساعة 8 إلى الساعة 10 مساءً.// انتهى //17:54ت م0173