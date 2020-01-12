عنيزة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسنظمت اللجنة النسائية السياحية بمهرجان الغضا للثقافة والفنون بعنيزة مساء أمس أمسية شعرية كانت باكورة برنامجها ( ليلة غضا )، شاركت فيها الشاعرات بدر البدور، ونورة السبيعي، ومريم العتيبي، كما قدم الأمسية الشاعرة فوزية السبيل.وقدمت الشاعرات في الأمسية قصائد مختلفة الأغراض.وعقب الأمسية قامت الشاعرات تصحبهن مسؤولة اللجنة السياحية بعنيزة منيرة الخميري بجولة على أركان وأجنحة المهرجان.// انتهى //17:56ت م0174