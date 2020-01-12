الرياض 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسلاقى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة والمقام حاليًا بالصياهد الجنوبية، اهتمامًا كبيرًا من قبل وسائل الإعلام العربية والعالمية.ونشرت العديد من الصحف والمواقع العالمية، تقارير تتضمن أهمية الحدث وتفرده عالميا ووصفته بعضها بالمهرجان التراثي الأهم في العالم، وأشارت بعض الصحف إلى استحداث مسابقات وفعاليات جديدة بالمهرجان، إلى جانب مشاركة المرأة في المسابقات للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى أهمية المهرجان السياحية والتجارية عادّة ذلك خطوة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.ونشر موقع straitstime الأمريكي صورة لطائرة بدون طيار تبرز منظر الإبل التي تلقي بظلالها المهيبة على الأرض في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في رماح ، على بعد 160 كم شرق الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية.وأضاف الموقع في تقريره أن المهرجان الجديد نسبيًا هو مشهد سنوي مدته ستة أسابيع يتضمن سباق الهجن ومسابقة جمال الهجن التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات.وأشار إلى أن ما كان في الماضي مساحة صحراوية يستضيف الآن بضع مئات الآلاف من المتفرجين وأكثر من 30000 من الإبل.فيما أشار موقع جريدة Arab news أول جريدة دولية تصدر في السعودية باللغة الإنجليزية، إلى أن المهرجان ألقى الضوء على التراث الثقافي للمملكة العربية السعودية ، حيث لعبت الجمال دورًا مهمًا في الحياة العربية عبر العصور، وأوضحت أن المهرجان في نسخته الرابعة يشمل مسابقات جديدة أبرزها مسابقة الهجيج.واهتمت الصحافة العربية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل ففي مصر تناولت بعض المواقع والصحف أخبار المهرجان ومنها الأهرام واليوم السابع وصدى البلد.وحمل آخر تقرير لليوم السابع عن المهرجان عنوان "مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الأضخم عالميًا بمساحة 225 كيلو مترا مربعا , وجاء في التقرير أن مهرجان الملك عبدالعزيز للأبل يعد من المهرجانات الأكثر شعبية في المملكة العربية السعودية، والأكبر والأضخم على مستوى العالم من ناحية المساحة التي تجاوزت تقريبًا 225 كيلو متر مربع والقيمة السوقية التي تجاوزت 4 مليارات ريال وذلك بحسب آخر التقارير التي صدرت عن المهرجان بتجاوز مشتريات 3 من ملاك الإبل "منقياتهم" حاجز 300 مليون ريال، من أجل المنافسة على الجوائز تجاوزت 130 مليون ريال، حيث يشهد المهرجان مشاركة 28 ألف "راس" من الإبل تعود ملكيتها لـ700 مشاركاً في جميع المسابقات بالمهرجان.وعن المشاركة الدولية قالت اليوم السابع "يرتبط نادي الإبل السعودي بأكثر من 40 اتحادا عالميا، وسبق له إقامة العديد من البطولات العالمية في أوروبا وآسيا، كما يعتزم تنظيم بطولات مماثلة في عدد من دول العالم."ومن جانبها تناولت الصحف الإماراتية ومنها "العين الإماراتية" المهرجان بتفاصيل متعددة مشيدة بالمشاركة النسائية، حيث شهدت جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل -في نسختها الرابعة – مشاركة سيدتين من دولة الإمارات العربية المتحدة مقابل (742) مشاركًا من خمس دول في الجائزة هما شيخة ذياب سيف آل نهيان، وفاطمة سالم مبارك الراشدي، إذ تعد مشاركة آل نهيان والراشدي في جائزة الملك عبدالعزيز لمزاين الإبل هذا العام المشاركة النسائية الثانية، بعد مشاركة صاحبة السمو الملكي الأميرة سيرين بنت عبدالرحمن بن خالد آل سعود، في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، بعدد من الفرديات في لون المجاهيم، فئة الفردي دق وجل.ويشارك في جائزة الملك عبدالعزيز، لمزاين الإبل هذا العام (748) مشاركًا من خمس دول خليجية، منهم (742) رجلاً، وسيدتان، وأربع شركات.//انتهى //17:57ت م0175