القاهرة 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واستسلم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رسالة خطية من وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، تتعلق بتطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك خلال لقائه اليوم بمندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير صالح الشماخي.من ناحية أخرى، التقى رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي اليوم بمقر الجامعة العربية مندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية السفير محند صالح لعجوزي.وأوضح البرلمان العربي، في بيان اليوم، أن السفير الجزائري عبر عن تقدير بلاده للبرلمان العربي على مواقفه الداعمة للجزائر ولقضايا العالم العربي.// انتهى //18:19ت م0178