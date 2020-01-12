الجزائر 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسرحبت الجزائر اليوم, بوقف إطلاق النار في ليبيا, ودعت جميع فرقاء الأزمة الليبية إلى الالتزام به والعودة سريعًا إلى مسار الحوار الوطني الشامل.وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان :"ترحب الجزائر بوقف إطلاق النار في ليبيا وتدعو المكونات الليبية كافة ومختلف الأطراف إلى الالتزام به والعودة السريعة إلى مسار الحوار الوطني الشامل, من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي يراعي المصلحة العليا لليبيا وشعبها الشقيق".وأضاف البيان أن الجزائر ستظل متمسكة بموقفها "الثابت والداعي إلى ضرورة تسوية سياسية سلمية عبر حوار ليبي-ليبي"، كما جددت دعوتها لجميع الأطراف لـ"تغليب الحكمة ولغة الحوار من أجل إخراج هذا البلد الشقيق والجار من الأزمة التي يعاني منها التي ما فتئت تهدد الاستقرار في دول الجوار وفي المنطقة برمتها."وأكد البيان ان الجزائر "ستواصل جهودها للوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن وحدة الشعب الليبي وسيادته في كنف الأمن والاستقرار بعيدًا عن أي تدخل أجنبيي لا يزيد الوضع إلا تأزما، إضافة إلى تعقيده لفرص التسوية عن طريق الحوار".// انتهى //18:23ت م0179