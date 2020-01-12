طرابلس 17 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 12 يناير 2020 م واسرحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان وقف إطلاق النار ووقف العمليات العسكرية من قبل الأطراف في ليبيا.وعبرت البعثة في بيان عن تمنياتها من جميع الأطراف الالتزام التام بوقف إطلاق النار وإفساح المجال أمام الجهود السلمية لمعالجة جميع الخلافات عبر حوار ليبي - ليبي، مبدية استعدادها التام لمؤازرة الليبيين وتسخير كل إمكاناتها لمساعدتهم في إيجاد حل سلمي ونهائي للأزمة .// انتهى //18:25ت م0180